Giovanna Fugazza chiude la sua pasticceria a Milano | E stata tutta la mia vita
Giovanna Fugazza ha deciso di chiudere la sua pasticceria a Milano, un locale che ha gestito per tanti anni. Fondata nel 1929, la pasticceria è stata un punto di riferimento per molte famiglie del quartiere, un luogo dove si sono incontrate diverse generazioni. Ora, con un mix di tristezza e gratitudine, Fugazza dice che tutta la sua vita è passata tra quelle mura. La chiusura segna la fine di un’epoca per i milanesi che avevano fatto di quel negozio un punto di ritrovo quotidiano.
Fondato nel 1929, il locale ha rappresentato per generazioni di milanesi un luogo di incontro quotidiano. Giovanna, 90 anni, è ancora dietro il bancone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Giovanna Fugazza
