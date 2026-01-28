Giovanna Fugazza chiude la sua pasticceria a Milano | E stata tutta la mia vita

Giovanna Fugazza ha deciso di chiudere la sua pasticceria a Milano, un locale che ha gestito per tanti anni. Fondata nel 1929, la pasticceria è stata un punto di riferimento per molte famiglie del quartiere, un luogo dove si sono incontrate diverse generazioni. Ora, con un mix di tristezza e gratitudine, Fugazza dice che tutta la sua vita è passata tra quelle mura. La chiusura segna la fine di un’epoca per i milanesi che avevano fatto di quel negozio un punto di ritrovo quotidiano.

