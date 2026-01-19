La truffa del voto ai bambini su WhatsApp | l’insidia del falso concorso

Una recente truffa si sta diffusendo su WhatsApp e Telegram, coinvolgendo principalmente genitori e parenti di bambini. Si tratta di un falso concorso che invita a votare i piccoli, ma dietro ci sono intenti fraudolenti. È importante riconoscere questi messaggi ingannevoli per proteggere la propria famiglia e prevenire eventuali rischi online.

Il codice a 8 cifre che ruba il profilo WhatsApp: come funziona la truffa del concorso a premi

Scopri come funziona la truffa del codice a 8 cifre che mette a rischio il tuo profilo WhatsApp. Un semplice messaggio può sembrare innocuo, ma nasconde un pericolo reale: i cybercriminali possono impossessarsi del tuo account. Ecco cosa devi sapere per difenderti e proteggere i tuoi dati da questa insidiosa minaccia. Truffa del codice a 8 cifre su WhatsApp: come funziona, rischi e come difendersi

La truffa del codice a 8 cifre su WhatsApp rappresenta un metodo fraudolento utilizzato per ottenere accesso non autorizzato agli account degli utenti. Questo articolo spiega come funziona questa truffa, i potenziali rischi e le misure per proteggersi. Conoscere i metodi adottati dai truffatori permette di adottare comportamenti più sicuri e di evitare di cadere vittima di questa pratica illegale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. WhatsApp, quello che devi sapere per difenderti dalla truffa della ballerina - La “truffa della ballerina” colpisce su WhatsApp: un falso voto online ruba l’account e invia richieste di denaro ai contatti. libero.it

