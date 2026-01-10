In vista del prossimo big match tra Inter e Napoli, l’assenza di uno dei giocatori chiave degli azzurri rappresenta un’importante perdita. La sfida, considerata cruciale per il proseguimento della stagione di entrambe le squadre, potrebbe essere influenzata da questa indisponibilità. La partita si preannuncia equilibrata e decisiva, con le due formazioni pronte a confrontarsi in un incontro che potrebbe segnare il percorso futuro di entrambe.

Brutta assenza per gli azzurri che non avranno il loro uomo forse migliore in questo momento per la sfida più importante Meno uno a Inter-Napoli, il big match che – come dice Chivu – può indirizzare il cammino di entrambe le squadre. Una sfida che magari non sarà decisiva, ma senza dubbio è molto pesante nell’economia di questa stagione. Perché vincere per i nerazzurri vorrebbe dire volare a +7, gap tutt’altro che semplice da colmare. Soprattutto con gli infortuni e le assenze che continuano ad attanagliare Antonio Conte, l’ultima la peggiore che il tecnico potesse immaginare. Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter-Napoli, che botta per Conte: il suo titolarissimo salta il big match

Leggi anche: Napoli, infortunio serio per il titolarissimo del Milan: salta il big match di Supercoppa?

Leggi anche: Napoli Inter, Careca gioca il big match del Maradona: «La squadra di Conte non è quella che ha giocato in Olanda. Contro i nerazzurri un giocatore sarà decisivo»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inter-Napoli è Chivu contro Conte, l’odore dei nemici tra accuse, cartellini e allusioni; Conte e il botta e risposta con Chivu: «Fa bene a non commentare quello che dico, create situazioni ad arte. In Inghilterra non mi...; Highlights Serie A: Lazio-Napoli 0-2: gli highlights Video; Allarme Neres a pochi giorni da Inter-Napoli, Conte annuncia: Non è un problema di natura muscolare.

Inter-Napoli, doppia stoccata di Chivu: il messaggio a Conte e… agli arbitri - Il tecnico nerazzurro ha espresso il suo pensiero sull’allenatore avversario e sulla gara di andata in maniera soft ma chiara ... calciomercato.it