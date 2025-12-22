Conte boccia uno dei Big più attesi | salta la finale Napoli-Bologna

Colpo di scena a poche ore dal Napoli-Bologna: Antonio Conte boccia uno dei Big più attesi della finalissima. Questa sera, alle ore 20:00, Napoli e Bologna si sfidano all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad nella finale di Supercoppa Italiana. Gli azzurri si presentano carichi all’appuntamento dopo aver liquidato in semifinale il Milan di Allegri col punteggio di 2-0 grazie alle reti di Neres e Hojlund. I rossoblu, invece, si sono imposti sull’Inter ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi in parità (1-1 con reti di Thuram e Orsolini). Conte (Ansa) – Calciomercato.it Il Napoli parte con i favori del pronostico, ma occhio alle sorprese: la squadra di Italiano ha già battuto il Milan nella finale di Coppa Italia dello scorso 14 maggio e dimostrato di potersela giocare anche con squadre più blasonate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

