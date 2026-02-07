Cessione della Tekne di Ortona l' assessore Magnacca | Situazione quanto mai delicata

L’assessore Magnacca descrive la situazione alla Tekne di Ortona come molto delicata e più complicata di quanto sembri. La fabbrica, che produce componenti elettronici, ha avuto problemi recenti e ora si trova in una fase critica. La preoccupazione tra i lavoratori cresce, mentre le istituzioni cercano di trovare una soluzione. La cessione dell’azienda si fa sempre più urgente, ma ancora non si conoscono i dettagli dell’accordo. La situazione rimane tesa e le prossime settimane saranno decisive.

"La situazione alla Tekne di Ortona è quanto mai delicata e più complicata di quanto si possa immaginare. Sono circa due anni che la Regione Abruzzo è impegnata su più fronti per sostenere le ragioni dei lavoratori. La Regione Abruzzo c'è e sarà sempre al loro fianco. In assessorato abbiamo.

