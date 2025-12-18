Laboratorio Neanderthal | svelati i segreti di Grotta Guattari

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri il nuovo Laboratorio Neanderthal, un'affascinante tappa nel viaggio alla scoperta delle origini dell'uomo. Un'area espositiva permanente ti invita a immergerti nei reperti neandertaliani e a conoscere i segreti della nostra evoluzione. Un'occasione unica per esplorare il passato e comprendere meglio le radici della nostra storia umana.

laboratorio neanderthal svelati i segreti di grotta guattari

© Ezrome.it - Laboratorio Neanderthal: svelati i segreti di Grotta Guattari

Cosa: Apertura della nuova area espositiva permanente dedicata ai reperti neandertaliani e alla storia dell’evoluzione umana.. Dove e Quando: MUCIV – Museo delle Civiltà (Roma EUR), dal 18 dicembre 2025.. Perché: Un’esperienza immersiva curata da Studio Azzurro che unisce rigore scientifico e tecnologie multimediali per sfatare miti e raccontare le nostre origini.. Roma si conferma capitale della storia e della ricerca scientifica con un’importante novità che arricchisce il panorama culturale dell’EUR. Il Museo delle Civiltà (MUCIV) inaugura una nuova area espositiva permanente destinata a diventare un punto di riferimento internazionale per la paleoantropologia: il Laboratorio Neanderthal. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Leggi anche: Il Museo delle Civiltà presenta LABORATORIO NEANDERTHAL. Le scoperte di Grotta Guattari

Leggi anche: Muciv inaugura a Roma Laboratorio Neanderthal, nuova area espositiva

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.