Il Museo delle Civiltà presenta LABORATORIO NEANDERTHAL Le scoperte di Grotta Guattari
Il Museo delle Civiltà amplia i suoi orizzonti con l’apertura di LABORATORIO NEANDERTHAL, un nuovo spazio dedicato alle scoperte di Grotta Guattari. Un luogo che invita i visitatori a immergersi nel passato remoto, esplorando le tracce della nostra antica umanità. Un’occasione unica per scoprire le meraviglie della preistoria e approfondire il patrimonio archeologico conservato nelle collezioni del MUCIV.
(Adnkronos) - Il MUCIV-Museo delle Civiltà prosegue il processo di rinnovamento e accrescimento delle proprie collezioni inaugurando una nuova area espositiva: LABORATORIO NEANDERTHAL. Le scoperte di Grotta Guattari. Al centro del progetto sono gli straordinari reperti provenienti da Grotta Guattari – sito preistorico di fama internazionale situato a San Felice Circeo (Latina) – trasferiti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina. Gli ultimi ritrovamenti – che contribuiscono ad aggiornare le nostra conoscenze sui Neanderthal e sul territorio da essi abitato – si riuniscono ai reperti già precedentemente esposti, e proprio la loro riunificazione e musealizzazione permanente rende il MUCIV-Museo delle Civiltà l'epicentro non solo della loro conservazione e condivisione con il pubblico, ma anche delle ricerche ancora in corso su questo eccezionale patrimonio del nostro passato, configurando l'intero progetto come quello di un vero e proprio LABORATORIO NEANDERTHAL. 🔗 Leggi su Iltempo.it
