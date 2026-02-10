Alla Certosa con il naso all’insù | gli affreschi della chiesa

Alla Certosa di Calci un gruppo di visitatori si ferma con il naso all’insù, occhi fissi sugli affreschi che ricoprono le pareti della chiesa. La visita guidata invita a rallentare, a lasciarsi catturare dalle immagini e dai dettagli delle opere d’arte. È un’occasione per scoprire da vicino uno degli spazi più suggestivi del complesso monastico, spesso nascosto dietro l’attenzione generale.

Alzare lo sguardo, rallentare il passo e lasciarsi guidare dalle immagini.La nuova visita tematica alla Certosa di Calci propone un percorso dedicato alla scoperta degli affreschi che decorano la chiesa, uno degli spazi più spettacolari del complesso monastico. I visitatori e le visitatrici.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Certosa Calci

La Luna della Neve illumina il cielo di febbraio e attira gli sguardi di tutti.

A piazza della Rocca, migliaia di persone si sono radunate per assistere al tradizionale volo della Befana 115.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Certosa Calci

Argomenti discussi: Vedremo Lady Oscar... alla Certosa Reale di Collegno?; Certosa del Galluzzo: visita privata e incontro su Puccini; Addio Lingotto, Torino Comics 2026 trasloca alla Certosa di Collegno e diventa un evento all’aperto; Domenica al Museo: ingresso gratuito a Pavia e provincia.

Torino Comics 2026 alla Certosa di Collegno: date, biglietti e novità outdoorTorino Comics compie 30 anni e si trasferisce alla Certosa Reale di Collegno dal 17 al 19 aprile 2026. Scopri il nuovo festival outdoor tra fumetti, cosplay e musica ... mentelocale.it

Torino Comics 2026 si trasferisce alla Certosa Reale di CollegnoTORINO – Torino Comics approda alla Certosa Reale di Collegno e al Parco Dalla Chiesa dal 17 al 19 aprile, offrendo tre giorni immersivi dedicati a fumetti, cosplay, giochi, musica e creatività. La ... quotidianopiemontese.it

sei di Certosa di pavia se... - facebook.com facebook