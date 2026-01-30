La Luna della Neve inaugura febbraio | tutti con il naso all' insù

La Luna della Neve illumina il cielo di febbraio e attira gli sguardi di tutti. Sabato sera, il 1° del mese, il satellite si mostrerà in modo speciale, regalando uno spettacolo visibile a chi guarda in alto. È un evento che non capita tutti i giorni e che fa tornare la gente a scrutare il cielo in attesa di vedere la luna più brillante e suggestiva del mese.

Tutti con il naso all'insù, a febbraio: il 1° del mese, infatti, splenderà in cielo la Luna della Neve, chiamata così dai nativi americani poiché il secondo mese dell'anno era il più nevoso negli Stati Uniti. Dai Celti era chiamata la Luna di ghiaccio, associandola al gelo e alla morte.

