giulia vallerani terza nello slalom in valle aurina alice pazzaglia allunga in classifica generale di coppa europa

Giornata di risultati eccellenti per le sciatrici azzurre impegnate nello slalom speciale di Valle Aurina, gara valevole per la Coppa Europa. Giulia Vallerani, dopo aver condotto a metà gara, conquista il terzo posto, mentre Alice Pazzaglia consolida il vantaggio in classifica generale e allunga sulle dirette rivali. L’americana Liv Moritz, sesta al termine della prima manche con 44.83, rimonta cinque posizioni nella seconda manche e chiude al comando con 1:29.92. Giulia Vallerani, prima a metà gara con 44.46, perde terreno nella seconda discesa, accusa un ritardo +0.78 dalla statunitense e chiude la sua prova in 1:30. 🔗 Leggi su Oasport.it

