Charlène Guignard e Marco Fabbri si preparano a vivere un’avventura speciale alle Olimpiadi invernali del 2026. La loro storia, fatta di passione e dedizione, sembra uscita da un racconto, e ora sono pronti a sfidarsi sul ghiaccio in una delle competizioni più importanti del mondo. La loro strada, segnata da sacrifici e sogni, sta per incrociarsi con la scena olimpica, portando con sé un pizzico di magia.

Alcune storie sembrano davvero scritte dal destino e quella di Charlène Guignard e Marco Fabbri rientra proprio in questa categoria. Lui è lombardo e lei bretone, uniti dal ghiaccio e poi dalla vita. Oggi sono una delle coppie simbolo del pattinaggio artistico italiano. La loro sintonia va ben oltre quella di due partner sportivi e questo alone di romanticismo ha reso i loro nomi ancora più celebri. Il primo incontro. Marco e Charlène si sono incontrati per la prima volta nel 2010. Il web li ha fatti incontrare, avendo entrambi pubblicato il proprio profilo su un sito dedicato ai pattinatori in cerca di una nuova occasione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlène Guignard e Marco Fabbri alle Olimpiadi invernali 2026, una favola d’amore sul ghiaccio

Ai Campionati Europei di Pattinaggio di Figura 2026 a Sheffield, i rappresentanti italiani Gutmann, Rizzo e Guignard-Fabbri hanno conquistato il podio, consolidando la presenza azzurra nella competizione.

