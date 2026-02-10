Alex Vinatzer si sfoga | Non sono stato all’altezza Mai sentita una pressione così

Alex Vinatzer si è lasciato andare in un lungo sfogo dopo il debutto del nuovo format del Team Combined. L’atleta italiano ha ammesso di non essere stato all’altezza e ha parlato di una pressione mai sentita prima. L’esordio del team azzurro non è andato come sperato e Vinatzer ha chiaramente fatto capire che si aspetta di fare meglio in futuro.

Lo storico debutto del nuovo format del Team Combined non si conclude nel modo sperato per l'Itali a. Gli azzurri, al via con ben quattro coppie, non riescono a centrare il podio e tornano a casa a mani vuote. C'è tanta amarezza perché, a metà gara, le premesse erano delle migliori. Al termine della discesa libera Giovanni Franzoni aveva infatti siglato il miglior tempo con diciassette centesimi sullo svizzero Alexis Monney e ventotto su Marco Odermatt. Il bresciano aveva così creato le migliori condizioni per il suo compagno di squadra Alex Vinatzer. Nel momento della verità lo slalomista italiano si è però inspiegabilmente perso confermando il trend di una stagione in calando dopo l'ottima partenza.

