Il debutto del nuovo formato del Team Combined ha messo l’Italia sotto pressione. La squadra azzurra ha affrontato una giornata difficile, con quattro atleti in gara. Vinatzer, tra i protagonisti, ha ammesso di non essere stato all’altezza e di aver sentito un peso molto forte sulle spalle. La giornata si è rivelata più complicata del previsto, senza grandi risultati per gli italiani.

Il debutto del nuovo formato del Team Combined ha posto l'Italia al centro di una giornata di gare impegnative, con la selezione azzurra schierata in quattro formazioni ma senza riuscire a salire sul podio. I tempi e le separazioni tra le prove hanno delineato una cornice chiara: una combinata che ha mostrato potenzialità, ma ha chiuso con una delusione che pesa per le aspettative della stagione olimpica. Nelle fasi iniziali della manifestazione, la disciplina ha messo in evidenza una dinamica significativa tra discesa libera e slalom, con la squadra italiana che ha sfruttato ogni occasione per avanzare nella classifica.

© Mondosport24.com - Vinatzer: "Non sono stato all'altezza, mai provato un peso così grande

Approfondimenti su Vinatzer Team Combined

Ultime notizie su Vinatzer Team Combined

