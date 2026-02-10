Questa sera a Washington D.C., il detective Alex Cross torna sulle scene del crimine. Aldis Hodge interpreta un investigatore che combina talento da psicologo e capacità da detective per scovare gli assassini. La sua abilità di entrare nella mente dei criminali lo aiuta a risolvere casi complessi e a catturare i colpevoli.

Il crime drama ambientato a Washington D.C. segue Alex Cross (Aldis Hodge), brillante detective della omicidi e psicologo forense, dotato della particolare capacità di scavare nella mente degli assassini per identificarli e catturarli. Nella seconda stagione, Cross è sulle tracce di uno spietato.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Alex Cross 2

Alex Cross torna con nuovi episodi su Prime Video a febbraio.

È stato rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Alex Cross, la serie crime thriller con Aldis Hodge.

Alex Cross Stagione 2 | Trailer Ufficiale | Prime Video

Ultime notizie su Alex Cross 2

Alex Cross 2, dall’ 11 febbraio 2026 su Prime VideoAlex Cross 2 si farà. Risale già al primo Upfront di Amazon l’annuncio ufficiale del rinnovo della serie crime/thriller che segue le vicende di Alex Cross, interpretato da Aldis Hodge. Prima ancora ... tvserial.it

Alex Cross 2: quando esce la nuova stagione su Prime Video? Le anticipazioniScopri tutti i dettagli su Alex Cross 2: quando esce su Prime Video, quante puntate sono, la trama e il cast della seconda stagione della serie thriller. tag24.it

