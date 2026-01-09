Alex Cross 2 | il detective prova a individuare una temibile killer nel trailer

Alex Cross torna con nuovi episodi su Prime Video a febbraio. Nel trailer, il detective si confronta con una killer pericolosa, mettendo in discussione la sua abilità e determinazione. Basata sui romanzi di James Patterson, la serie offre un’indagine intensa e coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione dello spettatore. Un ritorno che promette suspense e approfondimenti sui personaggi, senza eccessi, nel rispetto dello stile sobrio e realistico della narrazione.

La serie tratta dai romanzi di James Patterson tornerà con i nuovi episodi sulla piattaforma di streaming Prime Video a febbraio. A partire dall'11 febbraio arriverà sugli schermi di Prime Video la stagione 2 della serie Alex Cross, ispirata ai personaggi creati dallo scrittore James Patterson e con star l'attore Aldis Hodge. Nell'attesa online oggi sono stati condivisi il trailer e il poster delle puntate inedite dello show targato Amazon e prodotto da Paramount Pictures. Cosa racconteranno i nuovi episodi di Alex Cross La seconda stagione della serie prende il via quando il magnate Lance Durand (Matthew Lillard) chiede la protezione dell'FBI in seguito ad una minaccia di morte, che lo collegherebbe all'omicidio di un playboy miliardario. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Alex Cross 2: il detective prova a individuare una temibile killer nel trailer Leggi anche: Wake Up Dead Man: il detective Blanc di Daniel Craig torna in azione nel trailer Leggi anche: Young Sherlock: il detective inizia le sue indagini nel trailer della nuova serie di Guy Ritchie Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Alex Cross 2: il detective prova a individuare una temibile killer nel trailer; Aldis Hodge torna nei panni di Alex Cross nella seconda stagione; “Alex Cross”, la seconda stagione su Prime Video. Il trailer; Alex Cross, Stagione 2: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Prime Video - HD - Serie TV (2024). Alex Cross 2: il detective prova a individuare una temibile killer nel trailer - La serie tratta dai romanzi di James Patterson tornerà con i nuovi episodi sulla piattaforma di streaming Prime Video a febbraio. movieplayer.it

Alex Cross sulle tracce di una spietata serial killer nel trailer ufficiale della stagione 2 - Alex Cross tornerà su Prime Video con la seconda stagione l'11 febbraio. comingsoon.it

Alex Cross – Stagione 2: Prime Video svela trailer ufficiali, debutto l’11 febbraio 2026 - Prime Video svela trailer e poster di Alex Cross 2: la serie crime con Aldis Hodge torna l’11 febbraio 2026 con nuovi episodi settimanali. cinefilos.it

Amazon Prime Video. . Cross è tornato per ottenere giustizia. Guarda la Stagione 2 l'11 febbraio su Prime Video. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.