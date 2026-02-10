Alessio Bottan promosso da CNH a un ruolo internazionale

CNH promuove Alessio Bottan a un ruolo internazionale. L’azienda, leader nel settore delle attrezzature agricole e per le costruzioni, ha scelto di affidargli la responsabilità di Legal Manager per l’Europa meridionale. Bottan, che lavora nel gruppo da tempo, si occuperà di coordinare le questioni legali in questa regione, rafforzando la presenza del marchio nel mercato europeo.

CNH, gruppo globale attivo nella produzione di attrezzature, tecnologie e servizi per l’agricoltura e le costruzioni, promuove Alessio Bottan al ruolo di Legal Manager Southern Europe. Entrato in azienda nel 2023, Bottan assume ora la responsabilità di gestire gli aspetti legali e regolatori nei paesi del Sud Europa, assicurando il presidio delle attività legali del gruppo, che opera attraverso i suoi marchi principali: Case IH, New Holland Agriculture, New Holland Construction e CASE Construction Equipment. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ieri è circolata una nota ufficiale che parla di un possibile rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro.

