Il ruolo internazionale dell’euro

Ieri è circolata una nota ufficiale che parla di un possibile rafforzamento del ruolo internazionale dell’euro. La comunicazione arriva in un momento di tensioni sui mercati e di discussioni tra i paesi europei su come rappresentare meglio la moneta comune nel mondo. Per ora, non ci sono dettagli precisi sulle misure che potrebbero essere adottate, ma la notizia ha già fatto muovere i mercati e acceso i riflettori sulla valuta europea.

Nel corso di ieri è trapelata una nota titolata "Il rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro". Redatta dai direttorati per gli affari economici e dei servizi finanziari della Commissione per l'Eurogruppo, il testo sembra aver preso alla lettera le parole pronunciate da Draghi a Leuven. Più pragmatismo e meno farfugli, altrimenti saremo schiacciati dalla Cina e dagli Stati Uniti. L'invito all'Eurogruppo nasce da una "ricordella": cos'è l'euro oltre alla moneta pubblica dell'Eurozona? La seconda valuta globale. La nota individua dei problemi, propone delle soluzioni, e infine chiede ai ministri delle Finanze una scelta: "Su quali misure iniziamo a muoverci subito?".

