Gli ospiti illustri | Un ruolo strategico internazionale

Se per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, la Sant’Anna riveste un "ruolo strategico come riferimento nazionale e internazionale per la formazione d’eccellenza, la ricerca avanzata e la capacità di rispondere alle esigenze del sistema Paese", per il sindaco Michele Conti è un luogo dove si è capaci di "coniugare ricerca applicata, innovazione e dialogo con imprese e istituzioni", e secondo l’assessora regionale all’Università, Cristina Mantti, "regno dell’innovazione". Ecco perché Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, ha scelto di inviare soprattutto due messaggi agli studenti nel corso della sua lectio magistralis sulla leadership: "Stare meno tempo sui social e aumentare quello che si passa confrontandosi con le persone e, secondo, imparare sempre da tutti perché solo imparando e studiando, senza perdere tempo nel mondo digitale, si può capire il vero valore della vita e dell’ozio, inteso non come perdita di tempo ma come possibilità di realizzare qualcosa di unico e divertirsi nella vita". 🔗 Leggi su Lanazione.it

