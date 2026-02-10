Alessandro Parisi racconta di come il suo ex allenatore Conte gli vietasse di fare sesso prima delle partite. L’ex calciatore e attuale allenatore del Messina si confessa anche sulla vicenda delle calcioscommesse, ammettendo di provare vergogna e di non aver avuto il coraggio di denunciare quanto aveva visto a Bari. Parisi si dice convinto che la sua società meriti almeno la Serie C.

"Califaniano" come pochi. Alessandro Parisi ha preso alla lettera uno dei detti più famosi del Califfo e l’ha legato a triplo filo con Messina, la città di una vita: "Non escludo il ritorno". E così è stato. Parisi, il 'Roberto Carlos dello Stretto', terzino goleador degli anni d’oro messinesi, ha chiuso al San Filippo e poi ci è tornato più volte da allenatore delle giovanili. Da un mese guida la prima squadra in Serie D: due vittorie in quattro partite. "Abbiamo 14 punti di penalizzazione, non molliamo". Parisi, i tifosi si identificano in lei. "Vedono me e ricordano la promozione in Serie A del 2004, l’anno del settimo posto e via così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alessandro Parisi: "Conte ci vietava il sesso prima delle partite. Calcioscommesse? Me ne vergogno"

Approfondimenti su Conte Partite

Il Messina riparte con Alessandro Parisi in panchina, in vista della partita contro il Gela di domenica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Conte Partite

Argomenti discussi: Amarcord Bari, nel 2009 quel 2-0 a Mantova che valse il primo posto in classifica: Conte tra i tifosi.

Alessandro Matri: 'Da bambino mi identificavo in Mark Lenders. Mi aspetto un grande Leao con Allegri. Conte, Gasperini e l'Inter...' - L'intervistaAlessandro Matri: 'Da bambino mi identificavo in Mark Lenders. Mi aspetto un grande Rafa Leao con Allegri. Conte, Gasperini e l'Inter...' - L'intervista Alessandro Matri ambassador della seconda ... affaritaliani.it

Matri: Conte ci faceva correre nudi, ci distruggeva. Allegri? La mia esultanza era polemica verso lui e aveva un significato hotAlessandro Matri, ex attaccante e oggi opinionista, si è raccontato in una lunga intervista tra ricordi degli allenamenti con Antonio Conte e l'esultanza nata in polemica con Max Allegri Alessandro ... calciomercato.com

Mister Alessandro Parisi presenta la gara di domani tra ACR Messina ed ENNA Calcio SCSD nella mia intervista per RTP Messina #calcio #SerieD #GironeI #sicilia facebook