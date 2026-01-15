Il Messina riparte con in panchina Alessandro Parisi

Il Messina riparte con Alessandro Parisi in panchina, in vista della partita contro il Gela di domenica. Dopo l’esonero di Pippo Romano e i contatti con vari allenatori, tra cui Emanuele Pesoli e Walter Pandiani, la società ha scelto di affidarsi a una figura rappresentativa del club, puntando sulla sua conoscenza della squadra e sulla sua esperienza nel ruolo. Una scelta che mira a rilanciare il cammino della squadra nel campionato.

Il Messina ripartirà con Alessandro Parisi in panchina domenica contro il Gela. Dopo l'esonero di Pippo Romano ed in contatti avuti con diversi tecnici, tra i quali Emanuele Pesoli e Walter Pandiani, la società giallorossa ha deciso di affidarsi ad una delle bandiere del club biancoscudato.

Messina, avanti con Parisi: sfuma Feola, fiducia allo staff interno - it, che ricostruisce come la pista Feola si sia fermata prima della firma, nonostante i segnali iniziali positivi. goalsicilia.it

Il Messina ha scelto: la panchina per il momento affidata ad Alessandro Parisi - Archiviato al momento l'accordo con il 58enne Vincenzo Feola, da ieri in città e che all'ora di pranzo si era incontrato con il vice presidente Morris Pagniello. msn.com

