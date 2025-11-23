L’Inter ha vinto 11 delle ultime 12 partite il Milan ne ha persa solo 1 delle ultime 13 Opta

Tra meno di un’ora andrà in scena il derby di Milano tanto atteso tra Allegri e Chivu e quindi tra Milan e Inter. Se vincessero, i nerazzurri si porterebbero in testa alla classifica insieme alla Roma scavalcando nuovamente il Napoli, che ieri ha battuto l’Atalanta e dovrà andare a Roma domenica prossima in una sfida che sarà importantissima per il prosieguo del campionato. Alcune pillole Opta: “Il Milan è rimasto imbattuto nei cinque derby contro l’Inter della scorsa stagione tra tutte le competizioni (3V, 2N), dopo aver perso tutti i sei precedenti; i rossoneri non registrano una serie più lunga senza sconfitta contro i nerazzurri in gare ufficiali dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

