Robinio Vaz si è infortunato la Roma ha di nuovo l'attacco decimato | tempi di recupero e quanto rientra

Da fanpage.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma si trova di nuovo senza Robinio Vaz, che si è infortunato e dovrà stare fuori a lungo. La squadra di Gasperini si prepara a fare i conti con questa perdita, mentre i tempi di recupero e chi può rientrare sono ancora da chiarire. La situazione in attacco resta complicata dopo i nuovi stop dei giocatori chiave.

Gasperini dopo gli infortuni di Dybala, Ferguson e Dovbyk dovrà fare i conti anche con lo stop di Robinio Vaz. Il tecnico della Roma può contare solo su Malen davanti affiancato almeno dai vari Soulé, Pellegrini, Zaragoza e Venturino.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Roma Atletico

Roma, accelerata per l’attacco: Robinio Vaz vicino

Roma si muove con rapidità per rinforzare l’attacco.

Konè infortunato, lascia il campo inconsolabile in Roma-Milan: cosa si è fatto e i tempi di recupero

Durante la partita tra Roma e Milan, Manuel Konè è stato costretto a lasciare il campo al 58' a causa di un infortunio.

Argomenti discussi: Fantacalcio, perché comprare (e perché no) Robinio Vaz; Gasperini: Mercato? Per fortuna è finito. Contento di aver preso Malen; Dopo la sconfitta a Udine: Parliamo di ragazzi come Robinio Vaz e Venturino. Bisogna mettersi d'accordo oppure saremo sempre scontenti.; Il mercato rivoluziona l'attacco della Roma: chi sono i nuovi titolari di Gasperini?.

