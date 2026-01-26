Konè infortunato lascia il campo inconsolabile in Roma-Milan | cosa si è fatto e i tempi di recupero

Da fanpage.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Roma e Milan, Manuel Konè è stato costretto a lasciare il campo al 58' a causa di un infortunio. Si sospetta una lesione ai muscoli flessori della coscia sinistra, e il giocatore si è mostrato inconsolabile sul campo. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali sui tempi di recupero, mentre l'entourage del club monitora attentamente la situazione.

Brutto stop per Manuel Konè che è dovuto uscire al 58' di Roma-Milan, zoppicando. Si teme una lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Se gli esami confermeranno la prima diagnosi rischia di restare fermo per almeno un mese e di saltare Napoli-Roma.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Infortunati Milan, decisione importante su quel giocatore: si opera! Ecco come cambiano i tempi di recupero per rivederlo in campo. Le ultimissimeDopo oltre un mese di inattività e tentativi di evitare l’intervento, il giocatore del Milan coinvolto infortunato dovrà sottoporsi all'operazione.

Leggi anche: Ansia Roma: Dybala sbaglia il rigore e si fa male. Gasperini: “È una cosa più grave” | Come sta e i tempi di recupero

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Milinkovic-Savic in dubbio: chi recupera e chi no per la 22^ giornata; Volley Mercato: Fatim Kone torna a giocare, l'ha ingaggiata Altino; DAI CAMPI – Saelemaekers, Kean, Politano, El Shaarawy, Anguissa, Zappa, Simeone e lesione Parisi; Lesione per Rrahmani e Hermoso, Kean non recupera? Gli indisponibili per la 22ª di Serie A.

konè infortunato lascia ilKonè infortunato, lascia il campo inconsolabile in Roma-Milan: cosa si è fatto e i tempi di recuperoBrutto stop per Manuel Konè che è dovuto uscire al 58? di Roma-Milan, zoppicando. Si teme una lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Se gli esami confermeranno la prima diagnosi rischia ... fanpage.it

konè infortunato lascia ilFogliani: Per il Sassuolo le assenze hanno pesatoGrosso non si è sbilanciato sul recupero di Konè, infortunato ma non si sa se sarà indisponibile contro il Napoli. È in ballottaggio. La squadra è in emergenza: Candé infortunato, Thorstvedt ... ilnapolionline.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.