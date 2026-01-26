Konè infortunato lascia il campo inconsolabile in Roma-Milan | cosa si è fatto e i tempi di recupero

Durante la partita tra Roma e Milan, Manuel Konè è stato costretto a lasciare il campo al 58' a causa di un infortunio. Si sospetta una lesione ai muscoli flessori della coscia sinistra, e il giocatore si è mostrato inconsolabile sul campo. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali sui tempi di recupero, mentre l'entourage del club monitora attentamente la situazione.

Infortunati Milan, decisione importante su quel giocatore: si opera! Ecco come cambiano i tempi di recupero per rivederlo in campo. Le ultimissimeDopo oltre un mese di inattività e tentativi di evitare l’intervento, il giocatore del Milan coinvolto infortunato dovrà sottoporsi all'operazione.

Leggi anche: Ansia Roma: Dybala sbaglia il rigore e si fa male. Gasperini: “È una cosa più grave” | Come sta e i tempi di recupero

Fogliani: Per il Sassuolo le assenze hanno pesatoGrosso non si è sbilanciato sul recupero di Konè, infortunato ma non si sa se sarà indisponibile contro il Napoli. È in ballottaggio. La squadra è in emergenza: Candé infortunato, Thorstvedt ... ilnapolionline.com

Vincente Guaita lascia il Parma dopo appena 2 mesi Il 39enne, con un passato importante alle spalle fra LaLiga e Premier, non ha convinto Cuesta, che ha preferito affidarsi a Corvi per sostituire l’infortunato Suzuki Per Guaita una sola presenze, nella sco x.com

Il Mattino, quotidiano vicino alle vicende del Napoli, disegna lo scenario in cui De Bruyne lascia il Napoli già a gennaio Infortunato, rientra a marzo e rischia di non avere spazio: per non perdere i Mondiali potrebbe accettare eventuali offerte dall'Arabia - facebook.com facebook