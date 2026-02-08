Questa mattina a Milano, Alessandro Gonzato è stato vittima di una rapina su un treno. Cinque uomini nordafricani lo hanno aggredito a pugni, cercando di portargli via le cose. Gonzato ha raccontato di aver evitato il peggio, spiegando che se avesse reagito avrebbe rischiato di essere accoltellato. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri passeggeri, ma nessuno è intervenuto. La polizia sta cercando i responsabili.

“Rapinato sul treno e preso a pugni da 5 nordafricani. Cinque contro uno. Se continuavo a reagire finivo accoltellato. Questa è Milano. Questa è l’immigrazione difesa dalla sinistra.” Lo scrive su X il giornalista Alessandro Gonzato. “Ringrazio le forze dell’ordine, vittime quotidianamente come noi di criminali sempre a piede libero e della violenza importata dall’immigrazione selvaggia. A me è andata bene e ho solo un gran mal di testa. Ad altri è andata e andrà molto peggio.” “Ringrazio chi mi ha chiamato o scritto: sto bene, solo forte mal di testa e al collo, ma sono cose che passano e tra qualche ora si ricomincia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, Alessandro Gonzato preso a pugni e rapinato da 5 nordafricani

