Alessandro Gonzato aggredito e derubato da 5 nordafricani | paura per il giornalista di Libero

Sabato sera, Alessandro Gonzato di Libero è stato circondato e rapinato da cinque giovani di origine magrebina. Il giornalista stava tornando a casa quando è stato avvicinato e derubato. La paura si è diffusa tra chi conosce il suo motivo di lavoro e le sue battaglie. Per ora, non ci sono notizie di feriti, ma l’episodio ha scosso l’ambiente.

Accerchiato e derubato. È quanto accaduto ad Alessandro Gonzato, firma di Libero, che sabato sera è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi di origine magrebine. L'obiettivo? Sottrargli la catenina d'oro che aveva al collo. Tutto è accaduto alla stazione di Villapizzone, a Milano, dopo un breve tragitto dalla stazione di Lancetti durante il quale il gruppo di maranza ha puntato il giornalista, "chi andava su dalle scale, chi tornava subito giù, chi mi girava attorno, però quelle sono cose che se prendi i mezzi pubblici a Milano vedi spesso, cioè sembrava che loro stessero controllando se c'era il controllore".

