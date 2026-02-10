La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, con l’accusa di stalking. Dopo aver concluso le indagini, i pm hanno presentato la richiesta al giudice per le udienze preliminari. Ora toccherà all’udienza decidere se il caso proseguirà in tribunale.

Alessandro Basciano è accusato di stalking nei confronti di Sophie Codegoni e oggi porta il braccialetto elettronico a seguito della decisione del Tribunale. Adesso la procura ha chiesto il rinvio a giudizio davanti al gup. La data non è stata ancora decisa ma ben presto il dj potrebbe dover affrontare un processo a seguito della denuncia della sua ex, con cui ha una figlia, Céline, di due anni. In particolare si legge nella richiesta della Procura che sarebbero emersi “atteggiamenti di prevaricazione e aggressività verbale, crescente controllo ed invasività”. A ciò si aggiungono “messaggi vocali ingiuriosi e minatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alessandro Basciano: richiesto dalla procura il rinvio a giudizio

Approfondimenti su Alessandro Basciano

Pm chiedono il processo per il dj Basciano, 'stalking su Sophie Codegoni'.

