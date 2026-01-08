John Elkann la procura di Torino chiede il rinvio a giudizio | rischia il processo per il caso dell' eredità Agnelli

La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann e il commercialista Gianluca Ferrero, nell’ambito delle indagini sull’eredità Agnelli. La decisione segue le richieste del giudice per le indagini preliminari Antonio Borretta, che ha valutato le accuse e avanzato l’imputazione. La vicenda riguarda aspetti legati alla gestione patrimoniale della famiglia Agnelli e si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in fase preliminare.

Come richiesto dal giudice per le indagini preliminari Antonio Borretta, nei giorni scorsi, la procura di Torino ha formulato l’imputazione per John Elkann e il commercialista Gianluca Ferrero. Formalmente, si tratta di una richiesta di rinvio a giudizio, su cui il giudice dovrà pronunciarsi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Eredità Agnelli, John Elkann a rischio processo: il gip dice no alla procura Leggi anche: John Elkann, sorpresa amarissima in tribunale per l’eredità Agnelli: rischia il processo, disposta l’imputazione coatta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Eredità Agnelli, 35 quadri dell'Avvocato (spariti) nel mirino: la Procura di Roma prepara la confisca?; Eredità Agnelli, per i pm salgono a 35 i quadri spariti all'estero. Ecco la lista secondo Margherita; Eredità di Gianni Agnelli: i quadri scomparsi sono 35 e valgono decine di milioni, quelli al Lingotto erano taroccati; Gli Agnelli e l’eredità contesa: la Procura di Roma indaga sulle opere d’arte sparite…. Pronta l'imputazione coatta per John Elkann - La procura di Torino ha preparato la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann e per il commercialista Gianluca Ferrero nell'ambito dell'inchiesta che ruota intorno all'eredità di Gianni Agnelli. ansa.it

Eredità Agnelli, dalla Procura sì alla messa alla prova per John Elkann. «Versato il debito di 183 milioni di euro con il Fisco» - La Procura di Torino ha espresso parere favorevole alla richiesta di sospensione del procedimento, con messa alla prova, di John Elkann, nell'ambito delle indagini relative all'eredità della nonna, ... ilmattino.it

Gip alla procura di Torino, 'imputazione coatta' per John Elkann - Un gip del tribunale di Torino ha ordinato alla procura di formulare la cosiddetta 'imputazione coatta' per John Elkann per due capi d'accusa nel procedimento legato alla residenza in Italia della ... ansa.it

La holding di John Elkann e la famiglia di Piero Ferrari rinnovano il patto parasociale fino al 2029, confermando coordinamento, diritti di prelazione e impegno verso il Cavallino Rampante - facebook.com facebook

Il discorso di John #Elkann alla cena di Natale della #Juventus ARTICOLO COMPLETO NEL PRIMO COMMENTO x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.