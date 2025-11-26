Savignano 42enne ai domiciliari per spaccio di hashish e marijuana
Sabato scorso, 22 novembre, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno arrestato in flagranza un uomo di 42 anni, originario di Savignano sul Panaro, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.L'operazione è partita con un controllo mirato sull'uomo, che è stato trovato in possesso di tre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
