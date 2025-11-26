Savignano 42enne ai domiciliari per spaccio di hashish e marijuana

Modenatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato scorso, 22 novembre, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno arrestato in flagranza un uomo di 42 anni, originario di Savignano sul Panaro, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.L'operazione è partita con un controllo mirato sull'uomo, che è stato trovato in possesso di tre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

savignano 42enne ai domiciliari per spaccio di hashish e marijuana

© Modenatoday.it - Savignano, 42enne ai domiciliari per spaccio di hashish e marijuana

Argomenti simili trattati di recente

savignano 42enne domiciliari spaccioLOTTA ALLO SPACCIO: ARRESTATO UN 42ENNE DI SAVIGNANO - Sorpreso con droga nascosta tra pacchetti di filtri e fazzoletti, un 42enne di Savignano sul Panaro è stato arrestato dai Carabinieri di Vignola in flagranza di spaccio. Segnala tvqui.it

Cerca Video su questo argomento: Savignano 42enne Domiciliari Spaccio