Continuità sul sostegno ci sarà anche nel 2026 27 | la procedura inizia dalla richiesta dei genitori Pillole di Question Time

Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stato affrontato un tema rilevante per i docenti impegnati sul sostegno: la tempistica per dichiarare la disponibilità alla continuità didattica con gli alunni. Un focus particolare ha riguardato la distinzione tra l'aggiornamento delle GPS e la successiva fase delle 150 preferenze. L'articolo Continuità sul sostegno ci sarà anche nel 202627: la procedura inizia dalla richiesta dei genitori. Pillole di Question Time .