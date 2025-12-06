Continuità sul sostegno ci sarà anche nel 2026 27 | la procedura inizia dalla richiesta dei genitori Pillole di Question Time
Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stato affrontato un tema rilevante per i docenti impegnati sul sostegno: la tempistica per dichiarare la disponibilità alla continuità didattica con gli alunni. Un focus particolare ha riguardato la distinzione tra l’aggiornamento delle GPS e la successiva fase delle 150 preferenze. L'articolo Continuità sul sostegno ci sarà anche nel 202627: la procedura inizia dalla richiesta dei genitori. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Sostegno, Valditara: “Oltre 46mila docenti precari sono stati confermati con la continuità didattica”. Ecco i numeri su accessibilità e sicurezza https://www.orizzontescuola.it/sostegno-valditara-oltre-46mila-docenti-precari-sono-stati-confermati-con-la-continuita- - facebook.com Vai su Facebook
Puglia: estesa misura 'Sostegno Familiare' e proroga del 'Patto di Cura' al 2026 - La Regione Puglia rafforza il proprio impegno a sostegno delle persone con disabilita' gravissima non autosufficienti e delle loro famiglie, approvando due ... Riporta ilsole24ore.com
Puglia: estesa misura 'Sostegno Familiare' e proroga del 'Patto di Cura' al 2026 -2- - La misura 'Sostegno Familiare', gia' prorogata al 2025, viene ulteriormente estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2026. Si legge su ilsole24ore.com
Relazione Civ Inps 2026-2028, migliorare servizio per utenti. Previsto sostegno anche a disabili - "Migliorare la qualità dei servizi agli utenti e rafforzare il ruolo dell'Inps nel territorio": sono questi i principali obiettivi strategici contenuti nella Relazione programmatica 2026- Segnala ansa.it