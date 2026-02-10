Questa mattina a Todi un albero è caduto sull’impianto dell’ascensore di Porta Orvietana. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma la vicenda ha acceso le polemiche. Il Gruppo del Pd chiede subito spiegazioni al Comune, che deve fare chiarezza su quanto successo.

TODI – La vicenda dell’ albero caduto sulla cabina dell’ ascensore di Porta Orvietana, fortunatamente senza alcuna conseguenza per gli utenti, necessita per il locale Gruppo del Pd di chiarimenti immediati da parte del Comune. "Nonostante le segnalazioni – afferma il capogruppo Umberto Magni che presenterà un’interrogazione sulla questione - sono anni che il tratto della risalita meccanizzata in questione si trova nell’incuria più totale, con la vegetazione che cresce incontrollata. Ne è una prova il fatto che la cabina urtava continuamente dei rami sporgenti". E aggiunge: "Siamo di fronte ad un’amministrazione comunale che si avventura nella costruzione di nuove infrastrutture del tutto inutili ma non cura l’ordinaria amministrazione come la vegetazione di un crinale del Colle estremamente delicato e complesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Albero caduto sull’impianto. Polemiche e dubbi

Questa mattina a Todi, un albero si è abbattuto sull'impianto di risalita di Porta Orvietana.

