Biometano | sull’impianto restano i dubbi dei cittadini

La gente del posto si è riunita l’altra sera per capire cosa comporterà il nuovo impianto di biometano in via Bondione, a Rio Saliceto. Molti cittadini hanno espresso dubbi e preoccupazioni, chiedendo chiarimenti sui rischi e gli impatti ambientali. L’incontro si è trasformato in un confronto diretto tra residenti e rappresentanti del progetto.

Un folto pubblico ha partecipato l’altra sera all’incontro illustrativo sul progetto di un impianto di biometano previsto in via Bondione, a Rio Saliceto, in un’area di proprietà dell’ Asp Magiera Ansaloni. Dall’incontro è emerso come in precedente l’impianto era stato previsto in via Fossatelli, ma con il Comune che aveva espresso parere negativo, non considerandolo adatto all’area in cui sarebbe stato realizzato. Ma ora anche in via Bondione i cittadini si dicono preoccupati. "Abbiamo raccolto in questi giorni – spiega il consigliere comunale Giacomo Bonini, della lista civica Democrazia Diretta, che ha seguito l’incontro – le perplessità espresse dai residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biometano: sull’impianto restano i dubbi dei cittadini Approfondimenti su Biometano RioSaliceto Centrale biometano, i Comitati: "Serve trasparenza e il coinvolgimento dei cittadini" Trecasali, Arpae blocca l'impianto di biometano Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Biometano RioSaliceto Argomenti discussi: Biometano: sull’impianto restano i dubbi dei cittadini; Impianto di Biometano, il Comune dice no all’ampliamento. «Biometano, abbiamo fatto il possibile per fermare la costruzione dell'impianto»: il comitato di Sarzano presente all’udienza al Tar sul ricorsoROVIGO - Giovedì scorso c'è stata l'udienza al Tar del Veneto sul ricorso presentato dal comitato di residenti di Sarzano e Mardimago contro l'autorizzazione regionale ... ilgazzettino.it Biometano di Canella darà energia a 2.400 famiglie portotollesi: impianto rinnovato e connesso alla rete grazie a ItalgasPORTO TOLLE (ROVIGO) - Dal lavoro nei campi può nascere anche energia pulita per le case. È entrato in esercizio un nuovo impianto di connessione del biometano alla rete ... ilgazzettino.it Impianto di biometano sulla Commenda, via libera alla variante e agli espropri Viterbo – Comune - Sì all’allargamento dell’incrocio con strada Casetta Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2026/01/impianto-biometano-via-libera-alla-variante-allesproprio/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.