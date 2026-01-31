Thais Wiggers torna a parlare in tv. La showgirl brasiliana, ospite a Verissimo, racconta il furto subito a casa a Milano. Descrive la sua cucina total white, il living moderno, le luci in camera e l’ampio salotto. È un racconto diretto, senza giri di parole.

Thais Wiggers torna ospite a Verissimo nella puntata di sabato 31 gennaio. La showgirl, ex velina di Striscia la Notizia e modella brasiliana racconta in tv la vita privata, lavoro e nuovi equilibri, in un’intervista che promette toni intimi e sinceri. Un’occasione per rivederla sul piccolo schermo e fare il punto sul suo presente, lontano dai clamori del passato ma sempre sotto i riflettori. La casa di Thais Wiggers E proprio dal suo presente parte questo racconto: la casa di Thais Wiggers a Milano, un appartamento che riflette il suo stile, la sua personalità e il suo modo di vivere la quotidianità. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Thais Wiggers, la casa a Milano: il furto, la cucina total white, il living moderno, le luci in camera e il salotto ampio

Approfondimenti su Thais Wiggers

Ultime notizie su Thais Wiggers

Melissa Satta e Thais Wiggers, la reunion (a sorpresa) in Costa Smeralda: «Giorni spettacolari». Ma i fan criticano un dettaglioL'ex Velina sta trascorrendo qualche giorno di relax sull'isola con il figlio Maddox (nato dalla relazione con il calciatore Kevin Prince Boateng) e la sua famiglia d'origine, ma non solo. Ha invitato ... corriereadriatico.it

The Couple, Irma Testa contro Thais Wiggers ed Elena Barolo: la sportiva smaschera le due ex velineTensione nella Casa di The Couple - Una vittoria per due. Dopo aver scoperto la strategia messa in atto dalle due ex veline di Striscia la Notizia, Irma Testa ha deciso di affrontare Thais Wiggers. comingsoon.it

