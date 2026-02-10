Alastair Campbell ha passato la notte sveglio. Capisce bene le pressioni che stanno affrontando a Downing Street, in particolare sul premier Starmer. La domanda che si fanno in molti ora è: qual è l’alternativa? Lui stesso ammette di non aver dormito da giorni, segnato dall’ansia e dalla confusione, e osserva che questa situazione non riguarda solo lui, ma anche chi cerca di capire cosa accadrà a breve.

Chi sollecita un cambiamento deve avere un’idea di cosa succederà dopo e del perché sarebbe una cosa migliore. Se il Labour non si darà una mossa, Farage andrà al potere. In questo caso, temo che presto vedremo qui da noi il tipo di cose che attualmente stanno svilendo la politica negli Stati Uniti di Trump Non dormo da giorni. Di solito questa insonnia mi prende quando sono ansioso, arrabbiato, depresso o confuso. Ci sono così tante cose dentro allo scandalo Epstein che provo tutte queste emozioni insieme: mi è quasi impossibile elaborarlo, a livello personale e politico, sotto tanti punti di vista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Alastair Campbell, insonne, capisce le pressioni sul premier inglese Starmer. Ma l’alternativa qual è?

