Al via a Pisa il workshop dedicato alle sfide e agli strumenti per affrontare le malattie rare nel nostro paese. L’evento si tiene in vista della giornata nazionale, che si celebra il 28 febbraio, e riunisce medici, ricercatori e associazioni per fare il punto sulle difficoltà e le possibilità di cura di queste patologie poco conosciute.

Pisa, 10 febbraio 2026 – Il 28 febbraio di ogni anno si celebra la giornata delle malattie rare. Ciascuna malattia rara colpisce un numero molto limitato di persone. In Europa, una malattia è definita rara quando non interessa più di 5 individui ogni 10.000. La singola patologia è dunque poco frequente, ma il fenomeno nel suo insieme è vasto e significativo: si stima che in Italia le persone affette da una malattia rara siano tra 1 e 2 milioni, e in Europa oltre 30 milioni. È un universo frammentato, composto da migliaia di patologie diverse, spesso complesse, croniche e progressive. Molte sono di origine genetica, altre sono malattie immunologiche, metaboliche o oncologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il workshop “Malattie Rare: strumenti e sfide nel panorama italiano”

Approfondimenti su Malattie Rare

Pisa si prepara a ospitare un workshop dedicato alle sfide e agli strumenti nel campo delle malattie rare in Italia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Malattie Rare

Argomenti discussi: Palermo, Comunicare Cultura: al via Workshop di Storytelling dei Beni Culturali e del Territorio; Il Caselle investe sulla crescita: al via il percorso di workshop formativi per allenatori, istruttori e dirigenti; Milano, workshop gratuiti sull’intelligenza artificiale nel Municipio 5; Prepared for the future: strengthening basic skills in ECEC and Primary education, workshop per docenti di scuola dell’infanzia e primaria.

Al via il workshop Malattie Rare: strumenti e sfide nel panorama italianoUn confronto scientifico e istituzionale per costruire una rete di cura più forte, dalla diagnosi all’assistenza, ospitato nell’Auditorium di Palazzo Blu ... lanazione.it

Sicily Music Conference e Preview Forma Comune, al via workshop sulla sostenibilità dei festival musicali sicilianiPrimo appuntamento mercoledì 11 febbraio al Cre.Zi. Plus (Cantieri Culturali alla Zisa), Palermo Sicily Music Conference, in collaborazione con il progetto Preview Forma Comune – un ciclo di workshop ... lavocedellisola.it

Malattie rare, l'AI aiuta sia la diagnosi che la ricerca: più dati, test e terapie mirate x.com

I profitti trainati, tra l’altro, dai settori oncologia e malattie rare - facebook.com facebook