Giornata delle malattie rare | a Pisa un workshop su strumenti e sfide nel panorama italiano

Pisa si prepara a ospitare un workshop dedicato alle sfide e agli strumenti nel campo delle malattie rare in Italia. L’evento si svolge in occasione del 28 febbraio, giornata dedicata a sensibilizzare su queste patologie poco diffuse. Durante l’incontro, medici, ricercatori e associazioni si confrontano sulle difficoltà nel diagnosticare e curare queste malattie, che colpiscono un numero ristretto di persone. Un momento importante per mettere in luce le criticità e cercare nuove soluzioni nel panorama sanitario italiano.

Il 28 febbraio di ogni anno si celebra la giornata delle malattie rare. Ciascuna malattia rara colpisce un numero molto limitato di persone. In Europa, una malattia è definita rara quando non interessa più di 5 individui ogni 10.000. La singola patologia è dunque poco frequente, ma il fenomeno.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Giornata Malattie Rare Giornata delle malattie rare 2026, campagna Uniamo per accesso a terapie anche non farmacologiche Malattie rare, ‘crescere con Duchenne’: sfide e sogni teenager in documentario Gemelli La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Giornata Malattie Rare Argomenti discussi: Giornata delle Malattie Rare, la campagna UNIAMO e il contributo delle società scientifiche; Giornata delle Malattie Rare 2026; Giornata delle Malattie Rare: un evento con ASST il 23 febbraio; [23.02] Regione Lombardia - Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2026. Giornata delle malattie rare 2026 (28 febbraio): la campagna UNIAMO e il contributo delle società scientificheGiornata delle malattie rare 2026 (28 febbraio): la campagna UNIAMO e il contributo delle società scientifiche ... nursetimes.org Giornata delle malattie rare, Straface: ‘Lavoriamo per costruire percorsi socio-assistenziali integrati’L'asessora illustra il nuovo modello Welfare della Regione Calabria: Approccio multidisciplinare e progetti di vita personalizzati ... citynow.it Alla Giornata delle malattie rare, la Calabria punta su welfare integrato: multidisciplinarità e continuità per tutta la vita. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.