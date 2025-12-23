Malattie rare ‘crescere con Duchenne’ | sfide e sogni teenager in documentario Gemelli

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Sono una persona che non si arrende", racconta Luca, 19 anni. "Penso molto al futuro – confida Hermes, 14 anni, di Atene – E penso che davvero serva più attenzione per gli adolescenti con la Duchenne". Mentre Enrico, 20 anni e una passione per il powerchair football, evidenzia come, "nonostante i momenti difficili", . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Malattie rare, risultati positivi a 5 anni per vamorolone in distrofia Duchenne

Leggi anche: Malattie rare, risultati positivi a 5 anni per vamorolone in distrofia Duchenne

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.