Malattie rare ‘crescere con Duchenne’ | sfide e sogni teenager in documentario Gemelli

(Adnkronos) – "Sono una persona che non si arrende", racconta Luca, 19 anni. "Penso molto al futuro – confida Hermes, 14 anni, di Atene – E penso che davvero serva più attenzione per gli adolescenti con la Duchenne". Mentre Enrico, 20 anni e una passione per il powerchair football, evidenzia come, "nonostante i momenti difficili", . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Malattie rare, risultati positivi a 5 anni per vamorolone in distrofia Duchenne

Leggi anche: Malattie rare, risultati positivi a 5 anni per vamorolone in distrofia Duchenne

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Malattie rare: si va verso un piano d’azione europeo. Le malattie rare richiedono una visione politica coerente e a lungo termine che nessuno Stato membro può realizzare da solo. È quanto emerso nell' incontro della comunità europea delle malattie rare che - facebook.com facebook

Serve un Piano d’Azione UE sulle #malattierare con una visione di lungo periodo Tra i punti: #ERN, un successo della #cooperazioneeuropea che va rafforzato con investimenti stabili competitività nei #trialclinici coinvolgimento dei #pazienti tinyu x.com