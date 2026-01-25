Carnevale d’autore al via | Sfilate che confermano la nostra bella tradizione

È iniziato il Carnevale d’autore, giunto alla sua 98ª edizione. Le sfilate e le maschere sono pronti a rendere omaggio a una tradizione radicata nel tempo. Dopo la presentazione ufficiale di ieri, l’evento si prepara a coinvolgere la comunità, mantenendo viva la storia e l’identità di questa celebrazione. Un momento importante per consolidare il legame tra passato e presente, attraverso momenti di festa e cultura.

Ci siamo. Le maschere scaldano i motori per la 98ª edizione del Carnevale. Ieri c’è stata la presentazione ufficiale. L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Roberto Giannoni, dall’assessore alla cultura Simone Balsanti e dalla consigliera comunale con delega all’associazionismo Francesca Cavallini, insieme al presidente dell’ Associazione Carnevale d’Autore Maurizio Donati, ha confermato le date dei corsi mascherati che animeranno piazza Matteotti. I gruppi storici – la Lupa, gli Spensierati, la Nuova Luna e il Nuovo Astro – sfileranno nei giorni 1, 8 e 15 febbraio, con eventuale recupero il 22 febbraio, con inizio delle sfilate sempre alle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

