Tra parte dell'opposizione e la maggioranza che non ci siano rapporti idilliaci non è una novità. Dopo l'ultimo consiglio comunale che ha portato alla delibera del Dup e del Bilancio di previsione, l'opposizione ha diramato una nota per evidenziare tutto il proprio malcontento. «Nell’ultimo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - «Abbiamo abbandonato la seduta per mancanza di rispetto al ruolo dei consiglieri»

Leggi anche: Silvetti dopo la rielezione di Acquaroli: "Nostro ruolo nella coalizione determinante, abbiamo raddoppiato i voti rispetto a cinque anni fa"

Leggi anche: NSC Campania denuncia la grave mancanza di rispetto nei confronti dei carabinieri del Comando Provinciale Napoli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Opposizioni lasciano aula Consiglio Liguria, riforma sanità passa con voti maggioranza - L'opposizione ha abbandonato i lavori della seduta del Consiglio regionale della Liguria sulla riforma della sanità "in polemica con la Giunta Bucci che non ha voluto ascoltare i lavoratori del compar ... msn.com