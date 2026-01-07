Bambino di 1 anno azzannato da un pitbull | è ricoverato al Santobono

Un bambino di un anno è stato ricoverato al Santobono dopo essere stato vittima di un incidente con un pitbull a Scafati. L’episodio si è verificato all’interno di un’abitazione, suscitando preoccupazione tra i residenti. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto.

Momenti di grande paura a Scafati, dove un bambino di appena un anno è stato azzannato da un pitbull all’interno di un’abitazione. L’episodio - riporta Il Mattino - si è verificato nelle scorse ore: per cause ancora in corso di accertamento, il cane avrebbe improvvisamente aggredito il piccolo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

