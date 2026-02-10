Al-Sadd ingaggia Dilrosun | l' olandese si unisce a Mancini e Firmino in Qatar
Javairô Dilrosun lascia il Mondiale e vola in Qatar, dove firma con l’Al-Sadd. L’olandese si unisce a Mancini e Firmino, rafforzando la squadra in vista delle prossime competizioni. La sua scelta segna un nuovo passo nella sua carriera e crea entusiasmo tra i tifosi locali.
Una nuova tappa della carriera di Javairô Dilrosun prende forma in Qatar: l’esterno offensivo olandese ha firmato con l’Al-Sadd, aprendo una sfida competitiva nel club di Doha e assicurando una contemporanea presenza nello spirito della Qatar Stars League. L’operazione arriva dopo la chiusura dell’esperienza con l’América, proseguendo il percorso del giocatore tra continenti e campionati di alto profilo. Il trasferimento sancisce l’ingresso in un progetto guidato dalla classe dirigenziale del club qatariota, che punta su profili con esperienza internazionale e capacità di imporsi in tempi rapidi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Al-Sadd, colpo Dilrosun: l’olandese raggiunge Mancini e Firmino in Qatar
Javairô Dilrosun ha firmato con l’Al-Sadd di Doha, arrivando a rinforzare la squadra qatariota.
