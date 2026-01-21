L’Al Sadd, sotto la guida di Roberto Mancini, ha avanzato un’offerta concreta per Alessio Romagnoli, attualmente alla Lazio. La trattativa si sta sviluppando con attenzione, nel rispetto delle parti coinvolte. Restano da valutare i dettagli dell’accordo e le eventuali condizioni. La situazione è in evoluzione, e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati appena disponibili.

Mercato Juve, nuova idea per la trequarti: spunta Gudmundsson della Fiorentina! Dominguez verso l’addio al Bologna? Trattativa avanzata con quel club spagnolo Calciomercato Roma, dopo l’addio di Bailey scatta l’ora di Mathys Tel: sprint per l’attaccante! L’assist arriva dal Tottenham Serie A nel caos, le big si spaccano sul mercato del Napoli: oggi il Consiglio Federale decisivo! Chiellini e Marotta furenti Ifab, rivoluzione arbitri: il Var anche per secondi gialli e corner! Tutte le novità per il 2026 Serie A, stop alle trasferte di Roma e Fiorentina: pugno duro del Viminale dopo gli scontri in autostrada! Ifab, rivoluzione arbitri: il Var anche per secondi gialli e corner! Tutte le novità per il 2026 Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l’ufficialità Conferenza stampa Bruma pre Juve Benfica: «Infortunio? E’ stato un stop grave, sono molto contento di tornare a lavorare» Dibu Martinez Inter: suggestione a sorpresa per il dopo Sommer. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Romagnoli via dalla Lazio? L’Al Sadd di Mancini fa sul serio! Ecco l’offerta presentata

Juventus, Tether fa sul serio: presentata un’offerta vincolanteNelle ultime ore, la Juventus si trova al centro di importanti sviluppi societari.

Leggi anche: Frattesi Napoli, Manna fa sul serio: presentata la prima offerta all’Inter per il centrocampista. Tutti i dettagli

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Lazio, non è uno scherzo: anche Romagnoli se ne può andare via; Alessio Romagnoli lascia la Lazio? I motivi dietro la possibile cessione del difensore romano; Calciomercato Lazio, Sarri ferma le uscite: il caso Romagnoli e il rischio dimissioni; Lazio, via Mandas. Romagnoli in bilico: l’Al-Sadd lo tenta.

Pagina 1 | Lazio, non è uno scherzo: anche Romagnoli se ne può andare viaUn’altra cessione eccellente nell’aria e il rapporto Lotito-Sarri è di nuovo ai minimi: Alessio ha detto sì a 18 milioni in tre anni ... msn.com

Mercato Lazio | Romagnoli, addio a un passo: in bilico anche la sua presenza a LecceRomagnoli è vicinissimo all'addio: ha accettato l'Al-Sadd, che è pronto a rilanciare l'offerta alla Lazio. E non vorrebbe partire per Lecce ... msn.com

#Lazio, non è uno scherzo: anche #Romagnoli se ne può andare via x.com

Romagnoli vuole lasciare la #Lazio entro questa sessione di mercato. Lui ha accettato la proposta dell’Al-Sadd e il corteggiamento di #Mancini, adesso confida che la Lazio dia il via libera dopo la proposta di 8 milioni più 1 di bonus per il cartellino. Alessio è l facebook