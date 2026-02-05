A Verona la mostra fotografica Una vita per lo sport Volti e conquiste delle #100esperte

A Verona, la mostra fotografica “Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle 100 esperte” ha attirato molti passanti. La Fondazione Bracco ha portato questa esposizione nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Le foto raccontano le storie di donne che hanno fatto la storia dello sport, sfidando pregiudizi e ostacoli. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese, invitando tutti a scoprire le loro imprese.

Fondazione Bracco partecipa all'Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina 2026 portando a Verona la mostra fotografica "Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle #100esperte", con i ritratti del noto fotografo Gerald Bruneau. La nuova edizione della mostra dedicata alle donne e allo sport.

