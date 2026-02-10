Al bambino dell’ospedale di Napoli impiantato per errore il cuore difettoso

A Napoli, un bambino ha subito un trapianto di cuore difettoso a causa di un errore nel trasporto dell’organo. La famiglia del piccolo ha scoperto solo in un secondo momento che il cuore impiantato non era funzionante come doveva. Ora si indaga su cosa sia davvero successo e perché si sia verificato l’errore.

La storia del trapianto di cuore fallito per un bambino a causa di un errore nel trasporto dell’organo si arricchisce di un dettaglio incredibile. Ieri Il Mattino aveva scritto che il 23 dicembre scorso all’ ospedale Monaldi di Napoli era arrivato un organo, preso da un bambino morto in Val Venosta, mal conservato. Era stato usato ghiaccio secco nella borsa refrigerante e questo aveva rovinato il cuore. Oggi lo stesso quotidiano scrive che il cuore è stato trapiantato lo stesso. Nonostante fosse già bruciato e inservibile. Poi sostiene che sia “un’ipotesi”. Ma dice anche che il bambino adesso vive appeso a una macchina.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Napoli ospedale Il trapianto di cuore fallito per un bambino a causa di un errore nel trasporto dell’organo Un bambino in attesa di un trapianto di cuore ha visto rimandare l’intervento. Al “Renzetti” di Lanciano una terapia innovativa per il cuore: impiantato un nuovo device contro lo scompenso All’ospedale “Renzetti” di Lanciano è stato impiantato un nuovo device per combattere lo scompenso cardiaco. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli ospedale Argomenti discussi: Su Nature Medicine lo studio che dimostra l'efficacia delle cellule CAR-T nelle malattie autoimmuni dell'età pediatrica; Sette bambini (su otto) con malattie autoimmuni gravi sono guariti grazie alle cellule Car-T; Al bambino dell’ospedale di Napoli impiantato per errore il cuore difettoso; Baby finestre: in 25 anni accolti 31 bebè. Al Bambino Gesù scuola in ospedale aperta anche d’estateMusica, arte e letteratura creativa. Sono i percorsi di didattica integrativa che l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’Istituto comprensivo Virgilio hanno messo a punto per i piccoli pazienti ... quotidianosanita.it Ospedale Bambino Gesù. Al via progetto EPICAIL, per sconfiggere l’Hiv pediatricod=cke_pastebin> Curare al meglio i bambini che nascono sieropositivi per negativizzare immediatamente l’infezione e sviluppare farmaci che, nel futuro, potrebbero eliminare il virus dal sangue per ... quotidianosanita.it Ai canali ufficiali del Napoli: "Al Napoli è come se rappresentassi ogni piccolo bambino che vedi fuori dallo stadio. Il gol con la Fiorentina Abbruscato mi dice sempre di piazzarla e di non tirare forte" facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.