Al Renzetti di Lanciano una terapia innovativa per il cuore | impiantato un nuovo device contro lo scompenso

All’ospedale “Renzetti” di Lanciano è stato impiantato un nuovo device per combattere lo scompenso cardiaco. Si tratta di una terapia innovativa che utilizza una tecnica avanzata chiamata modulazione della contrattilità cardiaca. È la prima volta che si applica questa metodica in quella struttura, offrendo una speranza in più ai pazienti con problemi al cuore. La procedura è stata eseguita con successo, aprendo una strada nuova nella cura di questa malattia.

Per la prima volta in Abruzzo utilizzato un dispositivo che migliora la contrattilità cardiaca: riduce i sintomi e si ricarica da casa Il primo trattamento è stato effettuato su un uomo di 70 anni già portatore di defibrillatore impiantabile e ricoverato per una riacutizzazione dello scompenso, nonostante la terapia farmacologica ottimizzata. A eseguire l’intervento è stata l’équipe composta da Di Girolamo, Giovanni Enzo Pizzoferrato e dalle infermiere Carla Bomba ed Elvira Di Fazio, con la presenza dell’ingegnere biomedico dedicato. «La modulazione della contrattilità cardiaca rappresenta un’innovazione terapeutica fondamentale – spiega Di Girolamo – perché offre un’opportunità nei casi in cui le terapie convenzionali risultano insufficienti.🔗 Leggi su Chietitoday.it

