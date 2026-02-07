Il trapianto di cuore fallito per un bambino a causa di un errore nel trasporto dell’organo

Un bambino in attesa di un trapianto di cuore ha visto rimandare l’intervento. L’errore nel trasporto dell’organo ha fatto saltare tutto all’ultimo momento, lasciando la famiglia in ansia e senza risposte chiare. La situazione resta molto tesa, mentre si cercano spiegazioni sulla vicenda.

Un bambino in attesa di un trapianto di cuore ha visto rimandare il suo intervento a causa di un errore nel trasporto dell’organo. È successo il 23 dicembre scorso all’ospedale Monaldi di Napoli e ne parla oggi Il Mattino. La banca dati del trapianto di organi aveva dato la disponbilità di un cuore. Era quello di un altro bambino morto da poco in Val Venosta. Nonostante la tragedia i genitori avevano detto sì alla donazione di organi. E quel cuore era destinato al bambino, due anni e tre mesi e una grave cardiomiopatia diagnosticatagli dalla nascita. Il trapianto saltato. All’arrvo dell’organo in sala operatorio però a Bolzano chi aveva predisposto la borsa refrigerante destinata a custodire il cuoricino, anziché utilizzare ghiaccio ha usato anidride carbonica allo stato solido.🔗 Leggi su Open.online

