Akim, rider di Glovo, racconta di sentirsi sempre sotto controllo. “Se non sei sempre connesso, non guadagni e rischi di essere tagliato fuori”, dice. Nonostante le difficoltà, lui dice di amare il lavoro e spera in maggiori tutele. Le sue parole fanno parte di un quadro più ampio: le proteste dei rider e le indagini giudiziarie sull’azienda. Tra denunce e accuse di controllo eccessivo, la questione si fa sempre più calda.

Succede ad Akim - il nome è di fantasia - rider di Glovo in una piccola città. Akim è italiano, ha da poco ottenuto la cittadinanza, dopo una vita passata da straniero, nato in Italia da genitori immigrati. Akim ha una laurea in lettere, una moglie e due figli. Una vita felice, un passato a provare mille lavori diversi, nessuno dei quali era realmente legato alle sue competenze accademiche. E così eccolo finire a fare il rider, per mantenere la sua famiglia e anche - nelle sue intenzioni - per garantirsi una certa flessibilità di orari. «Ho fatto ogni lavoro di fatica prima di questo», racconta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Akim, rider di Glovo: «Siamo sempre più controllati, se non sei sempre connesso non guadagni e rischi di essere tagliato fuori. Ma io questo lavoro lo amo, vorrei che fosse tutelato»

La procura di Milano ha deciso di intervenire su Glovo, la nota società di consegne a domicilio.

