Girelli, calciatrice della Juventus, sottolinea l'importanza di mantenere la propria professionalità senza sentirsi sempre obbligati a dimostrare qualcosa. In un ambiente come quello bianconero, l'impegno personale diventa naturale e costante. La sua testimonianza evidenzia l'importanza di dare sempre il massimo, anche senza l'esigenza di dimostrare continuamente il proprio valore.

. Le parole della 10 bianconera. Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, ha parlato a Sky dopo il gol che ha deciso la Supercoppa con la Roma. GOL DI TACCO – « Grazie, ma ho avuto una grandissima maestra che qua il mio fianco (al fianco di Cristiana Girelli è presente l’ex giocatrice Patrizia Panico ndr). Quindi è anche grazie a lei che mi vengono questi gal un po’ istintivi, ma ho avuto un numero nove di eccellenza, quando giocavamo insieme ». LA SCINTILLA E LA NECESSITA’ DI DIMOSTRARE – « La scintilla ce l’ho sempre nel cuore, perché è l’amore che provo per questo sport che mi porta a cercare sempre di migliorare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Girelli a Sky: «Non bisogna sempre dimostrare qualcosa ma nella Juve sei portato a farlo. Io do sempre il massimo»

Leggi anche: Protti ricorda: «Ho sempre segnato contro la Juve nella mia avventura in Serie A, quindi mi ha sempre portato fortuna»

Leggi anche: Tudor a Sky: «Non sono sereno ma sono sempre molto lucido. Non leggo ma bisogna analizzare anche questo. Ieri ho parlato coi dirigenti e…»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

"Bisogna fare delle riflessioni sull'Inter, anche l'anno scorso a gennaio non è stata messa nelle condizioni di essere rinforzata per il rush finale. Si decise di fare quello che poi si è fatto nel mercato di gennaio e poi siamo arrivati corti a fine stagione. Se la societ - facebook.com facebook