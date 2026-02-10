AJ Styles continua a lottare | smentita l' ipotesi di ritiro

AJ Styles ha messo fine alle voci di un possibile ritiro. Dopo le speculazioni circolate negli ultimi giorni, il wrestler ha chiarito che continuerà a lottare e non ha in programma di abbandonare il ring nel prossimo futuro. La sua presenza a SmackDown dimostra che è ancora in forma e pronto a competere.

nel contesto della wwe, l'ultima puntata di smackdown ha acceso le discussioni sul possibile tour di ritiro di aj styles per il 2026, offrendo al pubblico un'anticipazione su un addio scenico senza conferme definitive. la scena resta focalizzata sui possibili sviluppi futuri e sulle reazioni degli addetti ai lavori, con l'attenzione rivolta a come potrebbero evolvere le carriere dei protagonisti principali. styles ha esplorato la possibilità di organizzare un tour di ritiro nel 2026 durante l'ultima puntata di smackdown, suggerendo l'apertura a una fase conclusiva della carriera per salire a livello di spettacolo e saluti memorabili.

