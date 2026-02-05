tony khan si esprime sul ritiro di aj styles

Tony Khan ha commentato il ritiro di AJ Styles, che si è verificato dopo la sconfitta contro Gunther alla Royal Rumble. Il dirigente di AEW ha detto che è una perdita importante per il mondo del wrestling, ma rispetta la decisione dell’atleta. La notizia ha fatto discutere tra i fan e gli addetti ai lavori, molti si chiedono quali saranno i prossimi passi di Styles.

Un dirigente di AEW ha commentato la situazione di AJ Styles, recentemente ritiratosi dopo la sconfitta contro Gunther alla Royal Rumble, alimentando discussioni sul possibile ritiro definitivo dal wrestling professionistico. l’intervento mira a contestualizzare una carriera lunga e varia, caratterizzata da successi in diverse realtà internazionali. secondo Tony Khan, AJ Styles è uno dei migliori wrestler di sempre. Khan ha dichiarato che Styles è uno dei suoi preferiti e che la carriera di Styles è stata incredibile in tutto il mondo. non aveva mai lottato in AEW prima, ma ha disputato match in Ring of Honor con esiti notevoli, e ha rivissuto momenti in New Japan Pro-Wrestling, dove è stato protagonista in incontri di rilievo e ha mantenuto una stretta alleanza con il Bullet Club. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su AJ Styles Ritiro

La All Elite Wrestling punta forte su AJ Styles.

Tony Khan ha commentato la partenza di Royce Keys verso la WWE.

