Export agroalimentare toscano dopo il boom del 2024 arriva la frenata del 2025

Nel 2024, l’export agroalimentare toscano ha registrato un brillante risultato, consolidando la sua posizione tra le eccellenze italiane. Tuttavia, le aspettative per il 2025 si sono raffreddate a causa di tensioni geopolitiche e nuove misure protezionistiche, preannunciando un possibile rallentamento delle esportazioni regionali.

Firenze, 16 dicembre 2025 – Nonostante un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e dall'annuncio di nuove misure protezionistiche negli Stati Uniti, la Toscana aveva chiuso il 2024 con una performance dell' export agroalimentare tra le migliori in Italia, con un valore complessivo di 471 milioni di euro. Il nuovo anno, però, ha ribaltato la tendenza. Secondo quanto emerge dalla nota congiunturale di Irpet, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, il primo semestre del 2025 mostra infatti un arretramento significativo rispetto alla crescita a doppia cifra registrata dodici mesi prima.

